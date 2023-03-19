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MİT, PKK'nın sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde maliye sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Admin
Admin
19 Mart 2023 Pazar 13:27

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

MİT'e bağlı özel ekip, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Şubat'ta nokta operasyon düzenledi. Nokta operasyonda, PKK/ Ypg'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu 'Hamza Kobani' kod adlı Mehmet Yıldırım, etkisiz hale getirildi.

2015'TE SURİYE'YE GEÇMİŞ

1986 yılında PKK'ya katılan ve örgütün en eski kadrolarından biri olduğu belirtilen Mehmet Yıldırım'ın, Türkiye ve Irak'ta üst düzey faaliyetlerde bulunduğu ardından, 2015'te Suriye'ye geçiş yaparak mali sorumluluğu yürüttüğü aktarıldı.

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