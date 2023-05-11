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Milas'ta hastane önünde cansız beden bulundu

Milas'ta hastane önünde cansız beden bulundu SORUŞTURMA BAŞLATILDI Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ta hastane önünde cansız beden bulundu
Admin
Admin
11 Mayıs 2023 Perşembe 11:21

Muğla'nın Milas ilçesinde eski devlet hastanesi girişinde yerde cansız beden bulundu. Kadının vücudunda bıçak yarası tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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