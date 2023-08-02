Memurların yüzde 35 zamlı maaş tablosu! Öğretmen, polis, doktor, hemşire aylığı tek tek hesaplandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam görüşmeleri başlıyor. Ağustos ayı boyunca devam etmesi beklenen görüşmeler sonucunda memurların ve memur emeklisinin 2024-2025 toplu sözleşme zammı belli olacak. Ayrıca memurların sosyal ve mali haklarında iyileştirmeler masaya yatırılacak. Memur-Sen, 2024'ün ilk 3 ayı için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35 maaş artışı talebinde bulunmuştu. Kira yardımı ve bayram ikramiyesi talepleri de gündemdeki yerini koruyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 maaşlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri bekleniyor. Memur-Sen, 2024'ün ilk 3 ayını kapsayacak yüzde 35 maaş şartını öne sürdü. Bu şart hayata geçerse tabandan maaş alan bir kamu görevlisinin ücreti 29 bin 700 lira olacak. Bu maaş kıdeme ve meslek koduna göre değişecek. Yüzde 35 zamla öğretmen, polis, uzman doktor, hemşire maaşları tek tek hesaplandı.

Enflasyon farkı hariç yüzde 35 zam hesaplı maaşlara göre öğretmen maaşı 35 bin 982 liraya yükselecek. Üniversite mezunu bir memur ise 30 bin 966 lira maaş alacak.

Türkiye Kamu-Sen ise Ocak ayı için maaşlarda yüzde 40 artışın yanı sıra yüzde 10 refah payı talebinde bulundu. Yüzde 40+10 formülü hayata geçerse, öğretmenlerin refah payı dahil maaşı 41 bin 47 liraya ulaşacak. Üniversite mezunu bir memur ise 2024'ün Ocak ayında 35 bin 324 lira kazanacak.

İKRAMİYE VE KİRA YARDIMI TALEBİ

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece zam oranı değil, memur ve memur emeklisinin sosyal ve mali hakları da masaya yatırılacak.

Bu hakların başında kira yardımı geliyor. Memurlar aylık 7 bin 650 lira kira yardımı talebinde bulundu.

Eş ve çocuk yardımlarının miktarının yükseltilmesi de gündemdeki bir diğer konu. Eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının ise 500 lira olması talep ediliyor. Aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde.

Aylık bin lira toplu sözleşme ikramiyesi, 2 puan farklı enflasyon artırımının da toplu sözleşme görüşmelerinde konuşulması bekleniyor.

Memurlar, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden faydalanmak istiyor. Eğer bu talep hayata geçerse memurlar yılda iki kez toplam 4 bin lira ikramiye alabilecek.

15 AĞUSTOS'TA SUNULMASI BEKLENİYOR

Memurların ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyecek görüşmelerin ilki 1 Ağustos'ta yapılacak. 15 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin zam teklifini sunması, 21 Ağustos'ta da toplu sözleşme sonucunun açıklanacağı tahmin ediliyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek.

YÜZDE 35 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Memur-Sen'in 2024'ün ilk 3 ayı için istediği yüzde 35 zam teklifi kabul edilirse, memur maaşları şu şekilde olacak:

Not: Ücretlere enflasyon farkı dahil değildir.

ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 43.808,85 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 30.966,30 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.876,30 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.982,90 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.045,10 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.858,75 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 74.194,65 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.694,00 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.714,70 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 31.776,30 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 64.967,40 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.880,05 TL

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 37.287,00 TL

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.608,70 TL

YÜZDE 35 ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Yapılan maaş artışından memur emeklisi de faydalanacak. Enflasyon farkı hariç yüzde 35 zamlı memur emeklisi maaşları da tek tek hesaplandı:

MÜSTEŞAR (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 48.480,19 TL

GENEL MÜDÜR (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.908,06 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

MEMUR (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 16.284,38 TL

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 28.176,19 TL

BAŞKOMİSER (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.504,81 TL

POLİS MEMURU (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.162,25 TL

HEMŞİRE (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

TEKNİSYEN (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 14.353,88 TL

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 34.973,44 TL

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 38.272,50 TL

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

AVUKAT (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

Bu hesaba göre en düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 liradan 13 bin 334 liraya yükselecek.