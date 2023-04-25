Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse kayyum uygulamasına son verecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte, bugün Kars'ta düzenlenen Millet Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, Kars'ta yurttaşlara seslenirken şunları söyledi:

"Beraber, birlikte yaşamayı, birbirimize saygı göstermeyi, hiç kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmemeyi, herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duymayı, insanı insan olarak kabul edip ona hizmet etmeyi, ayrımcılık yapmamayı temel ilke olarak kabul ettim ve bunu adalet içinde yerine getireceğim. Size sözüm sözdür. Sarıkamış Başköy'den vatandaşlar selam göndermişler. Diyorlar ki 'Selam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan bir talebimiz var. Köyümüzün kanalizasyonu yok. Yapar mı acaba Kılıçdaroğlu?'. Kılıçdaroğlu, söz verince mutlaka yapar. Bundan emin olmanızı isterim. Başköylü kardeşlerime de en içten selam ve saygılarımı gönderiyorum, hepinizin huzurunda.

"SİZLERE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Serhat şehri, olağanüstü güzel, görkemli bir tarihi olan Kars'tayız. Sizlerin huzurundayım. Bu serhat şehrinden bütün Türkiye'ye selam ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlere de yürekten, ama yürekten inanıyorum. Türkiye'nin de Kars'ın da kaderini beraber değiştireceğiz. Bakınız, son 5 yıla göre geliriniz düştü mü? Son 5 yıla göre hayat pahalılığı arttı mı? Pazara çıkamıyorsunuz, sorunlarınız var. Eğer 5, 10, 15 yıldır bizim sorunlarımıza çözemedilerse, bizi neredeyse birbirimize düşman eder hale getirdilerse o zaman yapacağımız bir şey var; Değiştirmek. Değiştirmek kadar güzel bir şey yoktur. İktidarı değiştireceğiz. Daha ahlaklı, temiz ve güzel bir iktidarı getirmek, hepimizin ortak görevidir. Kars'ın görkemli bir tarihi var dedim. Genç nüfus Kars'ta fazla ama Kars'ın bir stadyumu yok. Niye yok? Doğru dürüst bir stadyumu niye yok Kars'ın? Olması lazım mı? Olması lazım.