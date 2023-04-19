Kılıçdaroğlu "Bu adama kim bakar" demişti! Bakan Nebati'den zehir zemberek yanıt geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "Bizim çok ünlü uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar?" sözlerine tepki gösterdi. Bakan, "Sen kimsin beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Hazine ve Maliye Bakanı'nı hor göreceksin hadi oradan. Utanmadan sıkılmadan T.C. Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun." dedi.

AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus ilçesine geldi. AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Bakan Nebati, güçlerini milletten aldıklarını söyledi.

"BU ADAMA MİLLET BAKAR"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Nebati, CHP liderinin kendisi için sarf ettiği "Ona kim bakar?" sözlerine de çok sert yanıt verdi. Bakan Nebati, "Beyefendi bugün kendisi hakkında söylediklerime ne cevap vermiş biliyor musunuz; 'Bizim çok ünlü uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar?' Bu adama millet bakar. Millet, senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır ol da duran, onlara ne istiyorsunuz yapacağım diyenlerle değil, bu millet ne isterse onu yapar diyen birisi olduğumuz için bizi seviyor, sen kimsin ya?" dedi.

"SEN KİM OLUYORSUN DA BU ÜLKE BAKANINI HOR GÖRECEKSİN?"

Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Diplomalı ama bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıblegahı Kudüs, bu diplomanın sahibi Türkiye'deki tüm vatandaşlara eşit gören, hayat boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin ya? Beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı hor göreceksin hadi oradan. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun. Öyle ki o toplantıya davet edecek gücü bulamıyor. Çünkü efendileri ona Amerika'da video konferansla emirleri ve talimatları veriyor. Biz de diyoruz ki 'tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve iriyiz, diriyiz hep beraber Türkiye' diyoruz. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Şu gördüğün adam, Recep Tayyip Erdoğan'la 30 yıldır aynı yolda yürüyor. Sen ne biliyorsun? Bu ülkenin başkanı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, benim yol arkadaşım yol."