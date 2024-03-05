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Kayseri'de İki esnafın film sahnelerini aratmayan düellosunda kan aktı

Kayseri'de İki esnafın film sahnelerini aratmayan düellosunda kan aktı

Kayseri'de İki esnafın film sahnelerini aratmayan düellosunda kan aktı
Admin
Admin
05 Mart 2024 Salı 10:32

Kayseri'de iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan görüntüde iki esnafın dükkanın ortasında birbirlerini kurşun yağmuruna tuttuğu görülüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

İlçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, fırının içerisinde yaşanan çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Osman T.'nin elindeki iki tabancayla fırına gelip L.T.'ye ateş açtığı, ardından da L.T.'nin belindeki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttuğu görüldü. Öte yandan, olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için çaba sarf ettiği anlar da kameraya yansıdı.

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