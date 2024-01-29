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Kara parada üniversite öğrencileri tehlikede! Hesaplarını kullandıranlar hapse girebilir

Kara parada üniversite öğrencileri tehlikede! Hesaplarını kullandıranlar hapse girebilir

Kara parada üniversite öğrencileri tehlikede! Hesaplarını kullandıranlar hapse girebilir
Admin
Admin
29 Ocak 2024 Pazartesi 15:56

Üniversite öğrencilerinin gelir arayışına girmesi, kara para şebekelerini harekete geçirdi. Banka hesaplarını başkalarına kiralayan öğrenciler, bilmeden kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesine neden oluyor. Yöntemin yaygınlaşması üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğine gitti.

Gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencileri, banka hesaplarını başkalarına kiralayarak kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesinde rol oynuyor. Yöntemin yayılması sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencileri uyarmak amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği yaptı.

"GELECEK HESAPLARINIZI YAKMAYIN"

YÖK'ten yapılan açıklamada konuyla ilgili şikayetlerin ortaya çıktığı ve bu nedenle MASAK ile iş birliğine gidildiği bildirildi. MASAK'ın hazırladığı ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." uyarısı yapıldı.

HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREBİLİRLER

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, öğrencilerin hesaplarının kötü niyetli kişilerce farklı yöntemlerle kullanılabileceğine dikkat çekerek siber saldırı yoluyla öğrencilerin banka hesaplarına erişilebileceğini, para karşılığında öğrencilerin hesaplarını kısa süreliğine kullanmanın teklif edilebileceğini veya dolandırıcıların e-mail, SMS yoluyla link gönderip hesap bilgilerini ele geçirilebileceğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin de bilinçli internet kullanmadıkları için öğrencilerin hedef haline gelebildiğini belirtti. Öğrencilerin kredi kartı bilgilerini paylaşmaları, "oltalama" tabir edilen linklere girmeleri nedeniyle hesaplarının kullanıldığını ifade eden Şahin, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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