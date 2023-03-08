Kadınlar Günü'nde eşini kurşun yağmuruna tuttu! Soluğu aldığı evde de felakete sebep oldu
Batman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evini ateşe verdi.
Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 38 yaşındaki M.A. eline aldığı silah ile boşanma aşamasında olduğu eşinin peşine düştü. Bir süredir babasının evinde kalan eşi T.A.'yı (33) takip eden zanlı, eşini minibüs durağında bekledi.
MİNİBÜS DURAĞINA KURŞUN YAĞDIRDI
Kuaför olduğu belirtilen kadın minibüs durağında beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde minibüs bekleyen 17 yaşındaki bir kız öğrenci de seken kurşunla yaralandı.
EVİNİ ATEŞE VERDİ
Eşini öldüren zanlı daha sonra Belde Mahallesi'nde bulunan evini ateşe verdi. Kadının cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinde seken kurşunla yaralanan kız öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.
Polis, katil zanlısını gözaltına alırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.