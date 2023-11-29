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İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bitince sizinle de hesaplaşacağız

İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bitince sizinle de hesaplaşacağız

İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bitince sizinle de hesaplaşacağız
Admin
Admin
29 Kasım 2023 Çarşamba 19:06

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin bugün sona ermesi beklenirken İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, çatışmaların arabulucusu Katar ile Gazze'deki savaş sona erdikten sonra hesaplaşacaklarını ifade etti.

Hamas ile geçici ateşkes devam ederken İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İsrail'in şimdilik çatışma arabulucusu Katar'la farklılıklarını bir kenara bıraktığını, ancak Gazze'deki savaş sona erdikten sonra "hesaplaşacağını" söyledi.

"HAMAS'A VERDİKLERİ DESTEĞİN HESABINI SORACAĞIZ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın stratejik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Joshua Zarka, İsrail ordu radyosuna verdiği bir röportajda, Katar'ın "Hamas'ın faaliyetlerine ev sahipliği yapma ve meşrulaştırma ile ilgili her konuda oynadığı rol" ile ilgili "hesaplaşacağız" dedi.

HAMAS OFİSİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR

Katar, ABD ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması, uzatılması ve esir-esir değişiminin sağlanması için son günlerde yoğun müzakerelere girişti. Körfez ülkesi aynı zamanda siyasi bir kuruluş olduğunu ve barış için kullanılabildiği sürece açık kalacağını söylediği bir Hamas ofisine de ev sahipliği yapıyor

KATAR BAŞBAKANIYLA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Salı günü, CIA ve İsrail'in Mossad başkanları, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Katar başbakanıyla bir araya gelmişti.

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