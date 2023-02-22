İki apartmanın arasında sıkışıp kalan cami, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1986 yılında yapılan bir cami, yıllar içinde çevresindeki binaların arasında kaldı. 7 katlı 2 binanın ortasında yer alan camiyi bilmeyenler, bulmakta güçlük çekiyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı.

NEREDEYSE FARK EDİLEMEZ OLDU

Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu. Minarenin boyuna ulaşan binaların adeta cami ile bütünleşmesi ilginç bir görüntü oluşturuyor.

BİLMEYENLER BULMAKTA ZORLANIYOR

Bilmeyenler camiyi bulmakta zorlanırken, çevrede yaşayan vatandaşlar binaların camiden sonra yapıldığını belirtti.