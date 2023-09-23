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Iğdır'da gökyüzüne bakanları şaşkına çeviren manzara: Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm

Iğdır'da gökyüzüne bakanları şaşkına çeviren manzara: Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm

Iğdır'da gökyüzüne bakanları şaşkına çeviren manzara: Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm
Admin
Admin
23 Eylül 2023 Cumartesi 21:39

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde vatandaşlar tarafından fark edilen ışık görenleri şaşırttı. Görüntüyü çeken vatandaş, "Ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm" ifadelerini kullandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde iki farklı yerde beliren ışık şaşırttı. Vatandaşlar gökyüzünde çıkan ışık hüzmesini görünce hemen cep telefonlarına sarıldı. Görüntü çeken vatandaş, "ben bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

NADİR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor. "Circumhorizontal arc" olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor.

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