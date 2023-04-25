HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli

Konuk olduğu canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türk Bayrağı" ifadesinin yerine "Türkiye Bayrağı" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirtti. Açıklamasının devamında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu da belirten Yapıcıoğlu, "Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk canlı yayınında Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"YENİ ANASAYADA DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELER OLMAMALI"

Seçimden sonra yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Yapıcıoğlu; devletin şekli, Cumhuriyet'in niteliği, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentini ortaya koyan ilk dört maddenin değiştirilemez olmasına karşı çıktı. Yapıcıoğlu, "Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türk Bayrağı" ifadesinin yerine "Türkiye Bayrağı" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirtti. Açıklamasının devamında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu da belirten Yapıcıoğlu, "Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz" dedi.