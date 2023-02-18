Gaziantep Valisi Davut Gül, fazla ücret isteyen nakliyecilere ateş püskürdü: Bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor Gaziantep Valisi Davut Gül, evlerini taşımak isteyen depremzedelerden yüksek ücret talep eden nakliyecilere sert tepki gösterdi. Vali Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçede ev taşıma ücreti azami 6 bin TL'dir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'te bazı nakliyeciler fırsatçılığa soyundu. Depremin ardından şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlardan nakliyecilerin yüksek ücret istediği iddia edildi.

VALİ GÜL'DEN SERT TEPKİ

Fırsatçılara Gaziantep Valisi Davut Gül'den sert tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Davut Gül, ilçe içerisinde ev taşıma ücretinin en fazla 6 bin TL olduğunu belirtti.

"BAZI AHLAKSIZLAR DEPREMZEDELERİ SÖNDÜRMEK İSTİYOR"

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçede ev taşıma ücreti azami 6 bin TL'dir. İslahiye- Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bir, ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."