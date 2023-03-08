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Fatih Terim'in Leao aşkı bambaşka: Sınırsız kontenjanım olsa ilk onu alırdım

Fatih Terim'in Leao aşkı bambaşka: Sınırsız kontenjanım olsa ilk onu alırdım

Fatih Terim'in Leao aşkı bambaşka: Sınırsız kontenjanım olsa ilk onu alırdım
Kamusaati
Kamusaati
08 Mart 2023 Çarşamba 17:38

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milan'ın yıldızı Leao'dan övgüyle bahseden deneyimli hoca, "100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım." dedi.

Geçmişte Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, EURO 2008 ve İtalyan futboluna dair önemli ifadeler kullandı.

Milan'ın yıldızı Leao'dan övgüyle bahseden Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

İtalya'ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi'nde final oynar, belki Milan.. İtalyan arkadaşlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum.

Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu.

Her zaman güvene dayalı takımlar kurdum. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur. De Ketelaere ve Theo Hernandez ile çalışmak isterdim. Çizgiye inen beklere zaafım var, özellikle solak olanlara.

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