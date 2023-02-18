Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı

Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı

Depremzedelerin araçlarını çalan 12 zanlı yakalandı
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 10:36

Adana'da depremzedelere ait 2 otomobil, 13 motosiklet ve 11 elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, Adana'da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar vatandaşın bırak gittiği araçlarını çalmaya başladı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET BİLE ÇALMIŞLAR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobil, 13 motosiklet, 11 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit etti.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon için harekete geçen polis, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun
52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun
0
Din İşleri Yüksek Kurulundan "koruyucu aile" açıklaması: Hukuki zemine özen gösterilmeli
Din İşleri Yüksek Kurulundan "koruyucu aile" açıklaması: Hukuki zemine özen gösterilmeli
0
Gaziantep Valisi Davut Gül, fazla ücret isteyen nakliyecilere ateş püskürdü: Bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, fazla ücret isteyen nakliyecilere ateş püskürdü: Bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.