"Depremzede çocuklar beyaz bir araçla kaçırıldı" iddiasına bakanlıktan yalanlama

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkım yaşattığı bölgede kaybolduğu öne sürülen bazı çocukların beyaz bir araçla kaçırıldığı ve bu iddiaların bakanlıkça doğrulandığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bugün bazı haber sitelerinde yer alan bu iddianın kesinlik gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor" ifadelerine yer verildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"BEYAZ ARACIN SIRRI" BAŞLIKLI HABERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında " Adıyaman'da, kayıp depremzede çocuklar için 'kaçırıldı' endişesi: Beyaz aracın sırrı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi; "Haberin içeriğinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlığımızca doğrulandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

"REFAKATSİZ ÇOCUKLARLA ALAKALI BİLGİLER ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILIYOR"

Deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları haricinde bu tip iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."