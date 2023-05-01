Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı! Hem babasından hem eski mesleğinden örnek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

"GENÇLİK YILLARINDA İETT'DE ÇALIŞMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM"

Paylaşımında işçilere hitap eden Erdoğan, şu sözleri kullandı: "Sevgili işçi kardeşlerim; Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık.

"NE YAPTIYSAK BİRLİKTE BAŞARDIK"

Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik.

"14 MAYIS'TA SİZLERİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum."