Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da: Burada olmaktan çok mutluyum

Yunanistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile kameralar karşısına geçti. 6 yıl sonra Atina'yı ziyaret eden Erdoğan, "Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

"6 YIL ARADAN SONRA TEKRAR BURADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında Yunanistan'da bulunan Erdoğan, Yunan mevkidaşı ile görüşmesi öncesi şunları ifade etti: "6 yıl aradan sonra tekrar Atina'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum.

"HEDEFİMİZ ARAMIZDAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Bugün geniş bir adeta bakanlar heyeti ile buradayız. Bakanlarımız birbirleri ile muhatapları ile gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafı ile konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."

SAKELAROPULU: ORTAK SİYASİ İRADEYİ HER ZAMANKİNDEN FAZLA GELİŞTİRMEMİZ ELZEMDİR

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ise açıklamasında, "Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır. Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak iki ülke olarak beraber çalışmamız, barışa refaha hukuka saygı bazında bu değerleri ileri götürmemiz karşımıza çıkmakta. Her zamankinden fazla ortak siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. İlişkileri yürütebilmek, barışı koruyup daha ileri düzeye götürecektir. Sayın cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin çalışmalarına başarılar dilerim" sözlerine yer verdi.

2. GÖRÜŞME MİÇOTAKİS'LE

İkili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.

ERDOĞAN'A ÇOK SAYIDA BAKAN EŞLİK EDİYOR

Öte yandan; saat 09.45'te Atina'ya ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.