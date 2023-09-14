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Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda yaşadığı tartışmayı anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda yaşadığı tartışmayı anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda yaşadığı tartışmayı anlattı
Admin
Admin
14 Eylül 2023 Perşembe 11:55

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon üzerinden yaşadığı tartışmayı anlattı. Tartışma, Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçmişte "Çocuklarınızı İmam Hatip'e değil, düz ortaokul ve liselere gönderin" şeklindeki ifadeleri üzerine çıktı. Cübbeli Ahmet Hoca, Erdoğan'ın kendisine "Böyle konuşursan 1 milyon 300 bin İmam Hatipli var, bunlar seni sevmez" dediğini; kendisininse "Sevmesinler, ben kimse tarafından sevilmek için konuşmuyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Önceki gün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet, aylar önce imam hatip liseleriyle ilgili söyledikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda yaşadığı diyaloğu anlattı.

Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz aylarda imam hatip okullarıyla ilgili "Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim" ifadelerini kullanmıştı. Çok konuşulan bu sözlerin ardından geçtiğimiz gece bir programa katılan Cübbeli, bu konu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda yaptıkları tartışmayı anlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon üzerinden yaşadığı tartışmayı anlattı. Tartışma, Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçmişte "Çocuklarınızı İmam Hatip'e değil, düz ortaokul ve liselere gönderin" şeklindeki ifadeleri üzerine çıktı. Cübbeli Ahmet Hoca, Erdoğan'ın kendisine "Böyle konuşursan 1 milyon 300 bin İmam Hatipli var, bunlar seni sevmez" dediğini; kendisininse "Sevmesinler, ben kimse tarafından sevilmek için konuşmuyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Önceki gün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet, aylar önce imam hatip liseleriyle ilgili söyledikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda yaşadığı diyaloğu anlattı.

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