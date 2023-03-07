CHP'den ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah seslendiriyor, sözleri oldukça manidar

Dün akşam Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ilk kampanya videosu yayınlandı. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği tanıtım videosu "Birileri var! Ruhunu, şerefini, zalimin gölgesine satmayan birileri var." notuyla paylaşıldı.

Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Altı lider, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde bekleyen yurttaşları birlikte selamlarken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız" dedi.

"UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Kılıçdaroğlu ilk açıklamasında, " Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz" dedi.

ŞEBNEM FERAH SESLENDİRİYOR

Öte yandan Millet İttifakı'nın ortak adayını resmi olarak açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, ilk kampanya videosunu yayınlandı. Şebnem Ferah'ın şarkısıyla hazırlanan tanıtım videosunun sloganı "Birileri var! Ruhunu, şerefini, zalimin gölgesine satmayan birileri var." notu ve #Başlıyoruz etiketi ile paylaşıldı.