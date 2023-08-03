Canlı yayında beyin kanaması geçiren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yoğun bakımda entübe edildi

Katıldığı canlı yayında fenalaşarak beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in, yoğun bakıma alındığı ve tedbir amacıyla entübe edildiği öğrenildi.

KATILDIĞI CANLI YAYINDA FENALAŞTI

İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sabah saatlerinde internetten yayın yapan SonSöz TV'de katıldığı canlı yayın programında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine kanalın bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından Başkan Engin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbir olarak entübe edildiği öğrenildi.

CANLI YAYINDA BÖYLE FENALAŞTI

Başkan Engin'in canlı yayında fenalaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Engin'in, program sunucusu gazeteci Fatih Yapar'ın sorularını yanıtladığı esnada rahatsızlandığı, konuşamadığı ve su içtiği anlar yer aldı. Başkan Engin'in fenalaşmasının ardından Fatih Yapar'ın programı kapattığı da görüldü.

HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI

Başkan Engin'in hastaneye kaldırılmasının ardından siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hastaneye akın etti. CHP'li belediye başkanının son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için CHP'li isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerin de temsilcileri hastanede bulundu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Başkan Engin'in durumunu öğrenmek için hastaneye gelen siyasilerden CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Çok sevdiğimiz bir dostumuz, arkadaşımız ve çok başarılı bir belediye başkanı. Duyunca çok üzüldük ve sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya geldik. Aldığımız bilgiye göre sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak" açıklamasında bulundu.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ BİR ARAYA GETİREN BİR DEĞER"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Başkanın rahatsızlığını duyar duymaz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla hastaneye geldik. Partimizin milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekilimiz de buradaydı ve az önce ayrıldılar. Ali Bey benim de çok eski bir dostum, 40 yıla yakın bir dostluğumuz var. Kendisi İzmir'de sevilen bir siyasetçi ve örnek bir insan. Her partiden buraya gelen vardı, bu örnek bir şey. Burada hastanenin başhekimi ve İl Sağlık Müdürümüz bize iyi haberler verdi. Temennimiz Ali Engin'in bir an önce sağlığına kavuşması. Ali Engin gerçekten de İzmir'e yakışan örnek bir arkadaşımız; bütün siyasi partileri bir araya getiren bir değer." sözlerine yer verdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Narlıdere Belediyesinden, Başkan Engin'in sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahede altında tutulan ve tetkitleri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." denildi. - İZMİR