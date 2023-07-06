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Bodrum'da genç adam, ailesinin işlettiği havuzda ölü bulundu

Bodrum'da genç adam, ailesinin işlettiği havuzda ölü bulundu

Bodrum'da genç adam, ailesinin işlettiği havuzda ölü bulundu
Admin
Admin
06 Temmuz 2023 Perşembe 12:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Uğur Cengiz (34) ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu. Polis Cengiz'in ölüm nedenini araştırıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 yaşındaki adam, ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak'ta faaliyet gösteren bir otelin havuzunda meydana geldi. Havuz içerisinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OTELİ AİLESİ İŞLETİYORMUŞ

Ekiplerce yapılan kontrolde havuz tabanında sabit duran Uğur Cengiz'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yapıldı. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllülerinin desteğiyle Cengiz'in cansız bedeni çıkarıldı. Oteli Cengiz'in ailesinin işlettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Uğur Cengiz'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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