Bekir Bozdağ: Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçları karşılandı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle mücadele ediyor...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 11 ilde etkili oldu.

Geniş bir coğrafyaya yayılarak binlerce can kaybına neden olan afet, büyük bir enkaza yol açtı.

Öyle ki kimi bölgelerde ilçelerin tamamen yok olduğu da görüldü.

Bu kapsamda devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgesine giderek çalışmalara katıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun bir mücadele başladı.

Diyarbakır'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Depremzedelerimizin tüm ihtiyaçları karşılandı"

Diyarbakır'da 1 bina hariç yıkılanların tamamında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: