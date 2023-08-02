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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! Bodrum katta mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! Bodrum katta mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! Bodrum katta mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar
Admin
Admin
02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler zamanla yarışırken bodrum katta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinin bodrum katında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İş merkezinde mahsur kalan 9 kişi tahliye edildi, 4 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri de patlama riskine karşı sokağa güvenlik şeridi çekti. Bölgede yoğun duman oluşturan yangında soğutma çalışması devam ediyor.

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