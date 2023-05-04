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Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?

Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?

Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?
Admin
Admin
04 Mayıs 2023 Perşembe 12:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya katıldığı canlı yayında "Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?" diye soruldu. Soylu, "Kızılay'ın üzerine en ufak bir şey gelmesini istemem, tartışmam da. Kendi genel kurulu var. Bütün değişimler genel kurulda yapılır. Siz istifa etmesi gerektiğini söylerseniz, genel kurulu 'hayır görevini yapabilir' diyebilir. Ben Kızılay'ın tartışma alanına girmesini istemem. Eksiklik insanlara mahsus." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, deprem anında AHBAP'a çadır ve konserve satmasıyla tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili de konuştu.

"BÜTÜN DEĞİŞİMLER GENEL KURULDA YAPILIR"

"Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?" sorusuna yanıt veren Soylu, "Kızılay bizim kurumumuz. Ben Kızılay çocuğuyum. Kendi genel kurulu var. Bütün değişimler genel kurulda yapılır. Kızılay kamu yararına dernekler statüsünde. Kimsenin Kızılay'ı kendi kendine alma söz konusu değil. Genel kurulunu yapar. Elimizdeki bütün imkanları Kızılay'a veririz." dedi.

"EKSİKLİK İNSANLARA MAHSUS"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "4 milyon insanın yemeğini karşılayan Kızılay şu anda. Siz istifa etmesi gerektiğini söylerseniz, genel kurulu 'hayır görevini yapabilir' diyebilir. Ben Kızılay'ın tartışma alanına girmesini istemem. Kendi adıma bir duruşum var, bundan hiç vazgeçmedim. Eksiklik insanlara mahsus. Her eksikliğin karşı tarafta bir tasfiye gerekeceği söz konusu değil. Bunu kendi içinde tartışılır."

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