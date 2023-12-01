2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
75
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0

Asgari ücret pazarlığı 11 Aralık'ta başlayacak

Asgari ücret pazarlığı 11 Aralık'ta başlayacak

Asgari ücret pazarlığı 11 Aralık'ta başlayacak
Admin
Admin
01 Aralık 2023 Cuma 12:28

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte asgari ücretlileri heyecan sardı. Milyonlar 2024'te ne kadar maaş alacağını merak ederken, asgari ücret zammı pazarlığında ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

31 ARALIK'A KADAR KARAR VERİLECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında toplanmaya başlıyor. Bu ay 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyon nihai kararını en geç 31 Aralık tarihine kadar verecek.

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Türk-İş bu yıl ilk kez komisyona 5 asgari ücretliyi de dahil edecek. Bu 5 kişi komisyonda asgari ücretlilerin sıkıntılarını anlatacak.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili son açıklamasında, "Şu an teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alt sınırı yok, çalışanlarımızı, işçilerimizı tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte her iki tarafın da maksimum fayda elde edeceği şekilde uzatacağımıza inanıyorum." demişti.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor

Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı
Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı
0
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti
0
İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bitince sizinle de hesaplaşacağız
İsrail, Katar'ı açık açık tehdit etti: Gazze'deki savaş bitince sizinle de hesaplaşacağız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.