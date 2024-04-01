0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
155
Mal varlığı
Mal varlığı
0

AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı

AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı

AK Parti'nin kalesi Üsküdar CHP'ye geçti! Sinem Dedetaş 23 bin oy fark atmayı başardı
Admin
Admin
01 Nisan 2024 Pazartesi 11:02

Türkiye yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

CHP'NİN NE YAPACAĞI MERAK KONUSUYDU

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

DEDETAŞ YÜZDE 49.91

31 Mart'ın resmi olmayan sonuçlarına göre Üsküdar'da seçimi yüzde 49.91 ile CHP'nin adayı Sinem Dedataş kazanırken, 10 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Türkmen'e 23 bin oy fark atmayı başardı.

"AÇIK ARA ALDIK"

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkardı
0
3 aylık hamile eşini öldürdü! Kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
3 aylık hamile eşini öldürdü! Kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
0
İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.