Afet bölgesini şimdi de yağmur vurdu! Çadırı sular içinde kalan depremzede kadının isyanı yürek dağladı Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Çadırı sular altında kalan depremzede bir kadının "Nereye gidiyorsak hayat bize gülmeyecek" şeklindeki serzenişi yürek dağladı.