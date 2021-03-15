2008 öncesi memur olanlar yaşadı!

2008 öncesi memur olan yaşadı!

Memur okuyucularımızdan çok sayıda sual gelmektedir. Bu sorulardan biri de Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak engelli statüde işe giren memurların emekliliği ile ilgilidir.

Öncelikle memur ve diğer kamu görevlilerinin emekliliğinde 2008 yılının ekim ayı başı milat kabul edildiğini tekrar hatırlatalım. Keza bu tarihten önce memuriyete başlayanlar Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” olarak kabul edilmekte ve bu tarihten sonra emekli olanlara göre daha avantajlı şartlarla emekli olmaktadır.

Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” memurların istekle emeklilikleri bu Kanunda belirtilen emeklilik şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır.

Engelli statüde işe giren memurlardan Emekli Sandığına tabi olanların büyük avantajları bulunmaktadır.



%40 ENGELLİLİK İLE YAŞA TABİ OLMADAN EMEKLİLİK



Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” memurlardan engelleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlar ile göreve girişlerinde, SGK mevzuatına uygun olarak alınmış ve raporda engellilik oranı en az %40 olanlardan en az 15 yıl (5400 gün kesenek) hizmeti bulunanlar istekleri hâlinde emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

Bu şartları taşıyanlar herhangi bir yaş şartına tabi tutulmadan istedikleri tarihte emekliliklerini talep edebilmektedirler.

Engelli aylığından yararlanabilmek için iştirakçi olarak görevde iken emeklilik talebinde bulunulması gerekmektedir.



MEMURLARIN İSTEKLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli Sandığı Kanununa tabi “iştirakçi” memurların istekle emeklilikleri belirtilen Kanunda yer alan hizmet ve yaş şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır. Ne zaman emekli olunacak tarihin belirlenmesinde 08/09/1999 tarihi belirleyici olmaktadır. Buna göre;

08/09/1999 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunan kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları hâlinde,

08/09/1999 tarihinden sonra Emekli Sandığı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması hâlinde,



emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir. Diğer yandan memur iştirakçilerden 15 yıl fiilî hizmet müddeti bulunanlar 61 yaşlarını doldurduklarında istekleri hâlinde kendilerine emekli aylığı bağlanabilecektir.



2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN SONRA MEMUR OLANLARIN EMEKLİLİĞİ



İlk defa 2008 yılı ekim ayı başından sonra memur ve kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar Emekli Sandığı Kanununda yer alan haklardan yararlanamaz. Bunlar hakkında SGK’nın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emeklilik şartları belirlenmektedir. Maalesef bu grupta yer alan memurlar daha geç emekli olmaktadır. Öyle ki 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu tarihe kadar aşağıda tablodan da görüleceği üzere emeklilik yaşı 65 yaşına kadar uzayabilmektedir.

Hemen belirtelim 25 yıllık (9000 gün) sigortalılık süresi hem kadın hem erkek memurlar için geçerlidir. Buna göre 2036 yılına kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla;

2036 yılından sonra 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi hâlinde ise, gün şartının yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak, emeklilik (yaşlılık) maaşına hak kazanılmaktadır.

Görüldüğü üzere 2048 yılından itibaren emeklilik aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkek için 65 olacaktır. Diğer yandan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir. Şöyle ki;

Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de emeklilik (yaşlılık) maaşı bağlanması mümkün bulunmaktadır.