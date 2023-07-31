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15 günlük lohusa kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti

15 günlük lohusa kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti

15 günlük lohusa kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti
Admin
Admin
31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:53

Çorum'da 15 gün önce Defne Lina ismini verdikleri bir bebek dünyaya getiren 21 yaşındaki Sultan Bayrav, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kalp krizi geçiren 15 günlük lohusa hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Erdil Sokak'ta ikamet eden ve yeni doğum yapan 21 yaşındaki Sultan Bayrav, 29 Temmuz'da evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, Bayrav'ı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayrav, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bayrav, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 2 yıl önce Bayram Bayrav ile hayatını birleştiren Sultan Bayrav'ın 15 gün önce Defne Lina ismini verdikleri bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Talihsiz kadından geriye mutlu gününde çekilen bu kare kaldı;

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