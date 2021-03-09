Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına sayının artırılması taleplerine ilişkin, "Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, ortalama 15 bin kişi emekli oluyor. Bunun bir döngüsü var. Bütçe imkanları çerçevesinde dikkat ederseniz kamunu toplam kadrosunun en büyüğünü her zaman Milli Eğitim alır. Bu sene de Milli Eğitim alıyor. Bu bizim için yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.