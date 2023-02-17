YÖK Başkanı Erol Özvar: Uygulamalı programlarda eğitimler yüz yüze sürecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özvar, üniversitelerin 20 Şubat’ta uzaktan eğitime başlayacağını, yüz yüze eğitimin nisanda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Bir diğer yandan, uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin, eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceği bildirildi.

Alınan kararların nisan ayında tekrar değerlendirileceğini belirten Özvar, şu ifadeleri kullandı:

Depremden etkilenen öğrenciler için de gerekli uygulamaların yapılacağını Özvar, şunları söyledi:

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen illerde veya birinci dereceden yakını bu illerde yaşayanlar talep etmeleri halinde birinci derecedeki yakınının bulunduğu ikamette veya bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer bölümünde özel öğrenci olabilecekler. Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu süre azami öğrenim süresinden de düşülmeyecek.