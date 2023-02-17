Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

YÖK Başkanı Erol Özvar: Uygulamalı programlarda eğitimler yüz yüze sürecek

YÖK Başkanı Erol Özvar: Uygulamalı programlarda eğitimler yüz yüze sürecek Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceği bildirildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar: Uygulamalı programlarda eğitimler yüz yüze sürecek
Kamusaati
Kamusaati
17 Şubat 2023 Cuma 16:57

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özvar, üniversitelerin 20 Şubat’ta uzaktan eğitime başlayacağını, yüz yüze eğitimin nisanda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Bir diğer yandan, uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin, eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceği bildirildi.

Alınan kararların nisan ayında tekrar değerlendirileceğini belirten Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"İstedikleri bölümde özel öğrenci olabilecekler"

Depremden etkilenen öğrenciler için de gerekli uygulamaların yapılacağını Özvar, şunları söyledi:

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen illerde veya birinci dereceden yakını bu illerde yaşayanlar talep etmeleri halinde birinci derecedeki yakınının bulunduğu ikamette veya bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer bölümünde özel öğrenci olabilecekler. Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu süre azami öğrenim süresinden de düşülmeyecek.

E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK E-Kurs Başvuru 2022
E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK E-Kurs Başvuru 2022
0
Okul kıyafetlerin fiyatı yüzde 100 arttı
Okul kıyafetlerin fiyatı yüzde 100 arttı
0
2022 eğitim öğretim yılında, yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilere ücretsiz dağıtılacak
2022 eğitim öğretim yılında, yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilere ücretsiz dağıtılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.