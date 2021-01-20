En az lise mezunu KPSS 60 puan ile JGK kadrolu personel alım ilanı! Başvurular kaç gün sürecek?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu KPSS 60 puan ile kadrolu personel alımı yapmaya devam ediyor. jandarma uzman alımı 2021 yılının ilk ayında tamamlanacak olan başvuru tarihi haricinde adayların merak ettiği tüm detaylar yayınlanan ilanda duyuruldu. İşte JGK kadrolu personel alımı son başvuru tarihi ve gerekli şartlar...

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az KPSS 60 puan ile kadrolu personel alımı başvuruları tüm hızı ile devam ediyor. Başvuru şartları ve atama yapılacak kadrolara ilişkin tüm detaylar JGK'lığı tarafından yayınlanan ilan ile tüm adaylara duyuruldu. Peki 2021 yılının başında gerçekleştirilecek kadrolu personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru ne zaman sona erecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihi le başlayacak ve 15 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden alınacak.ü

BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı Başvuru Şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adayların başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

k. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı Alım Yapılacak Kadrolar;

Sözleşmeli Olarak;

1 Fizyoterapist,

1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

1 Veteriner Hekim,

1 Mütercim-Tercüman (Rusça),

2 Diyetisyen,

1 Mühendis,

1 Mütercim-Tercüman (Arapça),

1 Kütüphaneci,

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2020 YILI J.GN.K.LIĞI AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI İLAN METNİ

1. GENEL BİLGİLER

Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı kadrolara, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (8) unvanda (9) sözleşmeli personel temin edilecektir. Başvurular 28 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

2. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adayların başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

k. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

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3. BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır,

b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

ç. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

d. Birden fazla il bulunan unvanlar için Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına çağrılan adaylara, sınav öncesinde “Tercih Öncelikleri Çizelgesi” dağıtılacak ve il tercihleri alınacaktır.

e. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.),

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlanana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.],

(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi,

(6) Erkek adaylar için Askerlik durumunun girilmesi,

(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan ‘‘Yaş Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],

(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

(11) Tablo-1’deki niteliklere ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Sözleşmeli Personel Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

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g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ‘‘2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Sözleşmeli Personel Temini” başvurusunda tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı iki nüsha olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanı için 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (İçerik itibari ile istenilen belgeler haricinde belge yükleyen adaylar, sınava çağırılsa dahi hangi aşamada olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.)

4. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Temin edilecek açıktan sözleşmeli personel adaylarına ait tüm unvanlar için başvuruya esas alınarak yapılacak (İstenilen öğrenim durumuna göre 2020 KPSS sınav puanı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

b. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır. b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

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c. Başvuru sırasında, İnternete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. İlan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.tr internet üzerinden ilan edilecektir. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların internette yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

d. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır.

e. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

f. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

g. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

6. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

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TABLO-1

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK

AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARI VE NİTELİKLERİ

KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı sözleşmeli personel kadrolarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca (9) sözleşmeli personel alınacaktır.

2. ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARI :

POZİSYON UNVANI TEMİN EDİLECEK KONTENJAN TEMİN EDİLECEK İL TEMİN MİKTARI KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER CİNSİYETİ Fizyoterapist 1 Denizli (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 1.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 3.Fizyoterapi Lisans Programlarının birinden Mezun Olmak.

E / K Veteriner Hekim 1 Nevşehir (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak.

E

Diyetisyen 2 Bilecik (1) İzmir (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 1.Beslenme ve Diyetetik 2.Diyetetik Lisans Programlarının birinden Mezun Olmak.

E / K

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POZİSYON UNVANI TEMİN EDİLECEK KONTENJAN TEMİN EDİLECEK İL TEMİN MİKTARI KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER CİNSİYETİ Mühendis 1 Ankara (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 1.Geomatik Mühendisliği 2.Harita Mühendisliği 3.Harita ve Kadastro Mühendisliği 4.Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 5.Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

E / K Kütüphaneci 1 Bursa (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 1.Kütüphanecilik 2.Bilgi ve Belge Yönetimi 3.Arşivcilik 4.Arşiv 5.Dokümantasyon ve Enformasyon 6.Dökümantasyon ve Enformasyon Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

E / K

Mütercim-Tercüman (Arapça) 1 Ankara (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 1.Arapça Mütercim Tercümanlık 2.Mütercim-Tercümanlık (Arapça) 3. Arap Dili ve Edebiyatı 4. Arapça Öğretmenliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. YDS'den (Arapça) 80 puan ve üzeri almış olmak.

E / K

Mütercim-Tercüman

(Rusça) 1 Ankara (1) 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 1.Rusça Mütercim Tercümanlık 2.Mütercim-Tercümanlık (Rusça) 3. Rus Dili ve Edebiyatı 4. Rus Dili ve Edebiyatı Eğitim/Öğretim Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. YDS'den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.

E / K

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POZİSYON UNVANI TEMİN EDİLECEK KONTENJAN TEMİN EDİLECEK İL TEMİN MİKTARI KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE MİNUMUM NOTU PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER CİNSİYETİ Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) 1 Ankara (1) 2020 KPSS KPSSP94 (En Az 60 Puan) Meslek Liselerinin Matbaa Teknolojisi Alanından Mezun Olmak, Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup, 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

E / K TOPLAM 9 9

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