İttifak protokollerinin evrak teslimine saatler kala Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'na katıldı. MHP, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Cumhur İttifakı genişledi...

Seçim sürecinde sok dakika gelişmesi ile Ankara'da hareketlilik en üst seviyeye çıktı.

İttifakların Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokollerini sunduğu bugün, sürecin bitimine saatler kala yeni ve sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda

Temasların devam ettiği iki parti arasında ittifak kararı alındı.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı.

MHP, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcilerinden oluşan heyet ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Böylelikle Cumhur İttifakı'ndaki parti sayısı 4'e çıktı.

İttifaktaki genişleme bununla da kalmadı. Resmi sürecin sonra dakikalarına girerken Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren HÜDA-PAR Genel başkanı Zekeriya yapıcı da Seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini duyurdu.

"Ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir"

Protokol tesliminin ardından YSK önünde parti temsilcileri kameraların karşısına geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, süreci değerlendirdi.

Yavuz şöyle konuştu:

"AK Parti, MHP, BBP ve YRP bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduk ve yol almaya birlikte devam edeceğiz. İttifakı oluşturan siyasi partiler, kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar.



Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşımları üzerine değil, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir.



Bu ittifak Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane tutumlar karşısında milli bir duruşun resmidir. Milletimizle kenetlenmek suretiyle cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlılığı içinde yol almaya devam edeceğiz. hayırlı olsun"

Tek başına yola devam etme kararı

Daha önce AK Parti kurmaylarının ziyaret ettiği Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılması gündeme gelmişti.

Partinin lideri Fatih Erbakan, görüşmenin ardından parti kurullarında konunun görüşüleceğini açıklamıştı.

Bu sürecin ardından yola hiçbir ittifaka katılmadan devam etme kararı alan YRP Genel Başkanı Erbakan, çıktığı TV programında açıklamaları ile açık kapı bırakmıştı.

"Tekrar kurullarımızla değerlendiririz"

Habertürk'te katıldığı yayında partisinin Cumhur İttifakı'na katılmak üzere belli şartları olduğunu belirten Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirip cevap verebiliriz" diye konuşmuştu.