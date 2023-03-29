Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'den neden istifa ettiğini açıkladı

Millet İttifakı'na yönelik sözleri nedeniyle İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, "İlkesiz kalmaktansa doğruluktan kaybetmeyi tercih ettim. Çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta Millet İttifakı'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu söyleyen Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığına isyan etti.

Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." tepkisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı, istifa etti

Yavuz Ağıralioğlu, daha sonra Abdülkadir Selvi'ye verdiği röportajda, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.

Dün ise Ağıralioğlu'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ağıralioğlu, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurarak, basın açıklaması yapacağını söyledi.

TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, kendisine ve partisine yapılan dayatmayı kabul etmediğini belirtti.

"Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim"

"Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim." diyen Ağıralioğlu, "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, ayrıca HDP ile olan yakınlığa da göndermede bulunarak, "Mücadelede edeceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tevessül etmeyeceğiz. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmeye kodlanmış FETÖ benzeri organizasyonların tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız." dedi.

"Emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim"

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu paket içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldubitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

"İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum"

Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İyi Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim.

"Basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki sefer de kendimi çok değersiz hissettim"

Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3 4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki sefer de kendimi çok değersiz hissettim.

"Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım"

Genel Başkan'dan pazartesi günü randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Nihayetinde yol beraberliğimiz oldu. Görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililere yük olmadığımı düşünüyorum. Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Elimden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. İyi Parti hakarete uğramış, ithama uğramış insanların partisidir.

"Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız"

Mücadelede edeceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tevessül etmeyeceğiz. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmeye kodlanmış FETÖ benzeri organizasyonların tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız. Benim için zorunlu bir erdem olan istifa mekanizmasını bu şekilde ifade etmek zorundayım. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Siyasi değerlendirmelerim olacaktır.

" Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkan namussuzdur, alçaktır"

İhtimam gösterilmesini istediğim bir husus var; itirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. 'Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor' diyorlar. Benim babam, dedem bu topraklara kalbiyle bağlı. Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkan namussuzdur, alçaktır. Yavuz Ağrıalioğlu Kürt'e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm boyunca bu hatta duracağım.

"Siyaset yapmaya devam edeceğim"

Bu hassasiyetimle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu hassasiyetlerim beni nereye götürürse, bana ne söyletirse söyletsin ne milletime ne menfaatlerine sırtımı dönmeyeceğim. Nerede durursam, nerede olursam hakkı haykıracağım. Nerede olursam kendi yanlışımdır diye bir yanlışı savunurken millete görünmeyeceğim."

"Siyaset sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey, sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızdır"

Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkının olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir. Alın terlerimiz birbirine karıştı. Kıymetli hayaller kurduk, emekler verdik. Omuz omuza olduğum ve her birini çok sevdiğim İyi Parti ailesine, gösterdikleri sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Onların hayallerine sadakat göstermek Türk milletine borcumuzdur. Ama siyaset sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey, sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızdır. Saygısızlık saymasınlar.

"Seçim sonuçları kim kazanırsa kazanırsın yüzde 75-25 bitsin dilerim"

İyi Parti'den hüzünle ayrılıyorum. Gerçekten üzüntü ile ayrılıyorum. Bütün arkadaşlarıma söyledim, bazen kayırlı ayrılmak kolay olurmuş. Bizim için partilerimiz de vardır ama bundan sonra yaşımız belli bir hadde vardığı için devletimiz daha çok var siyaseti önemlidir. Bizim partimiz de olacaktır ama bizim partilerimizin üstünde bir devletin varlığı esas olacaktır. Parti önceleyen değil devlet önceleyen, siyasi mücadele önceleyen değil memleket önceleyen bir siyasi ahlak ile yürümek zorundayız. Seçim sonuçları kim kazanırsa kazanırsın yüzde 75-25 bitsin dilerim. Bu sistemin bize yaptığı kötülük 51-49 korelasyonudur. Bu duygu, siyaseti ilkesizleştirdiği gibi, siyasi kazanma hattında 51'in aziz, 49'un canı cehenneme duygusu oluşturmaktadır.

"Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hile ile kazanırsanız, millete ilkesizlikle hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz"

Bu siyasetin, ilkesizliğine sebep olan şey oyu bile olmaz partilerin, henüz seçimde sandığa girmemiş partilerin, hatta siyasi programında kabul edilemez madde olan partilerin kazanmak uğruna siyasi ittifaklara dahil olduğu bir ilkesizlik alanı, siyaseti de itibarsız hale getirmektedir. Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hile ile kazanırsanız, millete ilkesizlikle hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz. İlk ve en mühim borcumuz, siyaseti bu bölücülüğün şantaj hedefi haline getiren yüzde 50+1 matematiğini değiştirmektir.

"Göreceğimiz bir seçim sonucu, bizim mücadele alanımızın da çerçevesini belirleyecek"

Cumhurbaşkanlığı makamını bir şantajın hedefi haline getiren, bize mahkumsunuz duygusu ile bizimle müzakere edeceksiniz imkanını şımarıklıkla birleştirip bir takım maddeleri Türk hükümetine, TBMM'ye dayatan bu münasebetsizliğin önüne geçecek olan bizleriz. Bu seçim, ciddi siyasi temizlik yapacak bir seçimdir. Seçimin sonuçlarında milletimiz neyi destekleyecek, neyi sevecek, neyi cezalandıracak, kimin kiminle oturmasından muzdarip olduğunu belli edecek. Bunları göreceğimiz bir seçim sonucu, bizim mücadele alanımızın da çerçevesini belirleyecek.

"Seçime 2 ay kala siyasi parti değiştirmenin sözün itibarına zarar verdiğine inananlardanım"