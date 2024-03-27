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Yargıtay'da başkanlık seçimi 3'ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7'nci tura kaldı

Yargıtay'da başkanlık seçimi 3'ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7'nci tura kaldı

Yargıtay'da başkanlık seçimi 3'ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7'nci tura kaldı
Admin
Admin
27 Mart 2024 Çarşamba 11:59

ın 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Ancak aradan geçen 3 günde seçimin kazananı hala belli olmadı. Hiçbir adayın salt çoğunluk olan 175 oyu alamaması nedeniyle seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

GÖZLER ŞİMDİ 7'NCİ TURDA ÇIKACAK SONUÇLARDA

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Başkanlık için Akarca dahil 5 isim yarışa katıldı. Ancak seçimin ilk 5 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 6'nı tur oylaması yapıldı. Kurala göre 4'ncü ve 5'nci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlandı.

2 BAŞKAN ADAYI, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Seçimin ilk ayağında aday olan 5 isimden Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal'ın adaylıktan çekildiği öğrenildi. Böylece aday sayısı üçe düştü. Gözler sandıktan çıkacak sonuçlara kitlense de salt çoğunluk bir kez daha sağlanamadı ve 7'nci tur başladı. 6'ncı tur oylamada Mehmet Akarca 131, Ömer Kerkez 98, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Başkan adaylarının 6 turda aldıkları oy sayıları ise şöyle;

1.tur

  • Mehmet Akarca: 88
  • Ömer Kerkez: 71
  • Muhsin Şentürk: 70
  • Adem Albayrak: 50
  • Ayhan Tuncal: 47

2. tur

  • Ömer Kerkez: 94
  • Mehmet Akarca: 82
  • Muhsin Şentürk: 74
  • Adem Albayrak: 46
  • Ayhan Tuncal: 36

3. tur

  • Mehmet Akarca: 110
  • Ömer Kerkez: 96
  • Muhsin Şentürk: 96

4. tur

  • Ömer Kerkez: 125
  • Muhsin Şentürk: 105
  • Mehmet Akarca: 96
  • 4 oy boş atıldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

5. tur

  • Ömer Kerkez: 127
  • Mehmet Akarca: 105
  • Muhsin Şentürk: 96

6.tur

  • Mehmet Akarca: 131
  • Ömer Kerkez: 98
  • Muhsin Şentürk: 99

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