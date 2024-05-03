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Ünlü Mobilya Mağazası İflas Ettiği Açıkladı Mallar Yağmaland!

Ünlü Mobilya Mağazası İflas Ettiği Açıkladı Mallar Yağmaland!

Ünlü Mobilya Mağazası İflas Ettiği Açıkladı Mallar Yağmaland!
Admin
Admin
03 Mayıs 2024 Cuma 14:37

Bursa'da iflas eden bir mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklı tedarikçiler ile çalışanlardan oluşan 300 kişilik grup, mağazadaki eşyaları yağmalamak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelleyip, tırları durdurdu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden bir mobilya firmasının önüne gelen, alacaklı tedarikçiler ile çalışanlardan oluşan yaklaşık 300 kişi, mağazada bulunan eşyaları yağmalamak istedi. Polis, eşyaların yüklendiği tırları durdurup, yağma olayını gerçekleştirmek isteyen kişilere engel olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

300 KİŞİ MAĞAZA VE DEPO BÖLÜMÜNE GİTTİ

Bursa-Ankara karayolu, İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması henüz bilinmeyen nedenle iflas etti. Firmanın iflas ettiği bilgisine ulaşan yaklaşık 300 kişilik alacaklı olan tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın mağaza ve depo bölümünün önüne gitti. Daha sonra buraya gelen alacaklılar, mağaza ve depoda bulunan eşyaları firmanın önüne park ettikleri tırlara yüklemeye başladı.

POLİS TIRLARI SON ANDA DURDURDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelleyip, tırları durdurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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