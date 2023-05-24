Ümit Özdağ 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözünü unuttu

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, bugün Kılıçdaroğlu için oy istedi.

28 Mayıs seçimi öncesi siyaset gündemi oldukça hareketli geçiyor.

14 Mayıs seçimlerinden yüzde 5,17 oy oranıyla çıkan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Sinan Oğan'la aynı fikirde olmadıklarını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kararını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.

Kandil'in partisi HDP'nin de destek verdiği Kılıçdaroğlu ile masaya oturan Ümit Özdağ'ın daha önce söylediği sözler gündem oldu.

"Türkiye'de iç savaş çıkar"

Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:

Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye'de iç savaş çıkar.

"6'lı masa dönerse FETÖ de döner"

Konuk olduğu bir başka programda ise FETÖ için şu ifadeleri kullanımıştı: