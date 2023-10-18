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Ücretsiz Spotify kullanıcı Adı Şifre, Bedava Spotify premium üyelik

Yeni zamla birlikte bundan önce aylık 29,99 TL olan “Bireysel” abonelik paketi 39,99 TL‘ye; 39,99 TL olan aylık “Duo” paketi ise 54,99 TL'ye çıkarıldı.

Ücretsiz Spotify kullanıcı Adı Şifre, Bedava Spotify premium üyelik
Kamusaati
Kamusaati
18 Ekim 2023 Çarşamba 20:42

Spotify'ın globalde zam yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Platform, bugün sessiz sedasız bir şekilde ülkemizde de premium abonelik ücretlerine zam yaptı, üstelik premium üyelere konuyla ilgili bir e-posta bile gönderilmedi. 

Yeni zamla birlikte bundan önce aylık 29,99 TL olan “Bireysel” abonelik paketi 39,99 TL‘ye; 39,99 TL olan aylık “Duo” paketi ise 54,99 TL'ye çıkarıldı. Zam öncesinde 49,99 TL olan aylık “Aile” paketi 64,99 TL‘ye çıkarken 14,49 TL olan öğrenci paketi de 21,99 TL olarak ücretlendirildi.

Spotify CEO'su Daniel Ek, daha önce nisan ayı kazanç çağrısı sırasında şirketin fiyatları artırmaya hazır olduğunu söylemişti. Wall Street Journal da Spotify'ın fiyat artışını bu hafta açıklayacağını bildirmişti, ancak bu zamlar ABD odağında paylaşılmış; ülkemize dair herhangi bir bilgi yer almamıştı. 6 yıldan uzun süredir Spotify'ı premium olarak kullandığım halde, e-posta adresimde bununla ilgili herhangi bir bildirime de rastlamadım. 

Yapılan son paylaşımlara göre Spotify şu ülkelerin tamamında fiyatlarını artırdı: Andorra, Arnavutluk, Arjantin, Avusturya, Avustralya, Bosna Hersek, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Kıbrıs, Danimarka, Ekvador, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Guatemala, Hong Kong, Hırvatistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Monako, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Meksika, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Peru, Portekiz, Sırbistan, İsveç, Singapur, Slovenya , Slovakya, San Marino, Tayland, Türkiye, ABD, Kosova.

Güncelleme:

Kullanıcılara fiyatlarla ilgili e-posta gönderilmeye başlandı. Halihazırda premium kullanıcısı olanlara yeni zamların eylül ayından sonra yansıtılacağı açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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