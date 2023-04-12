Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklanacak mı? Kadro Ne Zaman verilecek?

Erdoğan ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklayabilir! Ücretli öğretmenler uzun süredir kadro bekliyor. Sık sık gündeme gelen ücretli öğretmenlere bir iddia da TGRT Haber'den geldi.

Ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklanacak mı? Kadro Ne Zaman verilecek?
Kamusaati
Kamusaati
12 Nisan 2023 Çarşamba 12:02

Ücretli öğretmenler kadro talebi ve özlük haklarının iyileştirmesi talebinde bulunuyorlar. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in böyle bir talebimiz yok açıklamasına rağmen gündemden düşmüyor.

TGRT Haber konuyla ilgili Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde verebileceğini açıkladı.

TGRT Haber'de yer verilen habere göre, 10 milyon kişinin yararlanacağı mahkum affında taslak çalışmasında sona gelindi.

Bunun yanı sıra ücretli öğretmenlere kadro, ehliyet affı ve kamuda çalışan tüm personele ve taşeronda işçilere kadro müjdesi Çarşamba günü canlı yayında gelebilir dendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
TOKİ'den indirim kampanyası! Kalan borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
0
Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste
Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste
0
Hangi cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi kalktı? Gençlere vergi indirimi kaç TL?
Hangi cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi kalktı? Gençlere vergi indirimi kaç TL?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.