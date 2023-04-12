Ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklanacak mı? Kadro Ne Zaman verilecek?

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" paylaşımında bulundu.