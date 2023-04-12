Ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklanacak mı? Kadro Ne Zaman verilecek?

Erdoğan ücretli öğretmenlere Çarşamba günü kadro açıklayabilir! Ücretli öğretmenler uzun süredir kadro bekliyor. Sık sık gündeme gelen ücretli öğretmenlere bir iddia da TGRT Haber'den geldi.
Ücretli öğretmenler kadro talebi ve özlük haklarının iyileştirmesi talebinde bulunuyorlar. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in böyle bir talebimiz yok açıklamasına rağmen gündemden düşmüyor.
TGRT Haber konuyla ilgili Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde verebileceğini açıkladı.
TGRT Haber'de yer verilen habere göre, 10 milyon kişinin yararlanacağı mahkum affında taslak çalışmasında sona gelindi.
Bunun yanı sıra ücretli öğretmenlere kadro, ehliyet affı ve kamuda çalışan tüm personele ve taşeronda işçilere kadro müjdesi Çarşamba günü canlı yayında gelebilir dendi.