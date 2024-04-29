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Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler

Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler

Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
Admin
Admin
29 Nisan 2024 Pazartesi 12:55

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia ediliyor. Tek bir şut bile atılmayan mücadeleyle ilgili ortaya çıkan görüntülerde maçın 89. dakikasında Nazilli Belediyespor'un atak geliştirmek istemesi ve Ankaraspor savunmasının tepkisi, tartışmaları alevlendirdi.

Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor arasında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanırken maçta iki takımın anlaşarak birbirlerine hücum etmedikleri iddia edildi.

SON DAKİKADA ATAĞA ÇIKAN FUTBOLCUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

90. dakika boyunca şut çekilmeyen maçtan sonra ortaya çıkan görüntülerde, son anda atağa çıkan futbolcunun üzerine yüründüğü görülüyor.

NAZİLLİSPOR, KÜMEDE KALMAYI GARANTİLEDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonucunda Ankaraspor ligi 57 puan ile 6. tamamlayıp play-off'a kalırken Nazilli Belediyespor ise aldığı bir puanla kümede kalmayı garantiledi.

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