Tüm gözler hakem kurulunun vereceği kararda! Memura çifte zam geliyor

Toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmasa da memurlar 3600 ek gösterge ile çifte zam alacak. Hakem kurulunun vereceği kararla 2024-2025 zammı belirlenecek olan memur ve memur emeklileri, 1. derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesiyle bir gelir artışı daha yaşayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle 30 yıl çalışan memurun emekli aylığında 2.900 TL, emekli ikramiyesinde ise yaklaşık 99 bin TL artış olacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşma sağlayamadı. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar hükümetten istediğini almazken, zammı belirlemek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı. Memurlar pazarlık masasından istediği zammı alamasa da 3600 ek gösterge gibi 6 yeni hak kazandı. Hakem kurulunun vereceği kararla toplu sözleşme zammı belli olacak memurlar, 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle bir gelir artışı daha yaşayacak. Düzenleme ile 30 yıllık memurun emekli aylığı 2.900 TL, emekli ikramiyesi ise 99 bin TL artacak

KURULUN KARARINA İTİRAZ EDİLMEYECEK

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Kurulun ay sonuna kadar zamanı bulunurken, kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

MEMURA 6 YENİ HAK TANINIYOR

Memurlar, pazarlık masasından istediği zammı alamasa da 6 yeni hak kazandı. Memurlara tanınacak yeni hakları üçüncü toplantıda sıralayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümetin ilk teklifi 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. Hükümet ikinci teklifinde ise 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerdi. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

3600 EK GÖSTERGE İLE BİR ZAM DAHA

Hakem kurulunun vereceği kararla toplu sözleşme zammı belli olacak memurlar, 3600 ek göstergenin tanımlanmasıyla bir gelir artışı daha yaşayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle 30 yıllık memurun emekli aylığı maaş katsayısına göre 2.900 TL, emekli ikramiyesi ise 99 bin TL artacak. 30 yıl hizmeti bulunan bir şefin 12 bin 900 lira olan bir emekli aylığı 3600 ek gösterge sonrasında 15 bin 800 liraya yükselecek. İkramiyesi ise 436 bin liradan 535 bin liraya çıkacak.