Torbacının hazın sonu Kaçayım derken ağır yaralandı! Polisi gören torbacı 5'nci kattan atladı

Polis ekipleri, İstanbul'da belirledikleri bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Karşısında ekipleri gören bir uyuşturucu satıcısı ise 5'nci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Emniyet ekipleri, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyona imza ediyor. Tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında polisin geldiğini fark eden uyuşturucu satıcısı, kendini 5'nci kattan boşluğa bıraktı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesi sürüyor.

UYUŞTURUCU SATIŞINI TESPİT EDEN EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede 11 katlı binanın 5'nci katında bulunan bir dairede uyuşturucu satışı yapan şüpheliler olduğunu tespit eden polis ekipleri 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN 5'NCİ KATTAN ATLADI

Polisin geldiğini fark eden İran uyruklu şüpheli M.E, polisten kaçmak için 5'nci kattaki evin penceresinden atladı. Yerde hareketsiz yatan şüpheliyi gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu M.E'yi hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından çalışma başlattı.