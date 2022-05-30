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Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı.

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Kamusaati
Kamusaati
30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:44

26 Nisan'da Bilim Kurulu son koronavirüs toplantısını yaptı.

Bu toplantıdan vaka sayılarının binin altına düşmesinden sonra toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kaldırılacağı kararı çıktı.

Son günlerde vaka sayıları da beklendiği gibi bu sayının altına inince karar uygulamaya alındı.

"Toplu taşıma araçlarında maskeleri çıkarabiliriz"

Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Maske zorunluluğunun kaldırılmasında tek istisna olarak hastanelerin kaldığını belirten Koca,"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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