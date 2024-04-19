TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti

Sosyal medya platformu TikTok'taki rezillikler sınır tanımıyor. Müzik eşliğinde dans eden bir kadının yaptığı "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" paylaşımı büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı görüntüyü paylaşıp yorum yağdırdı.