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TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti

TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti

TikTok'ta rezillikler bitmiyor! 50 yaşındaki kadının paylaşımı büyük tepki çekti
Admin
Admin
19 Nisan 2024 Cuma 16:18

Sosyal medya platformu TikTok'taki rezillikler sınır tanımıyor. Müzik eşliğinde dans eden bir kadının yaptığı "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" paylaşımı büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı görüntüyü paylaşıp yorum yağdırdı.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde birbirinden skandal videolara sahne olurken, tepkilerin odağındaki platformda tartışma yaratacak bir video daha ortaya çıktı.

MESAJ İNFİAL YARATTI

50 yaşında olduğunu iddia eden bir kadının arkada çalan müzik eşliğinde dans ederek paylaştığı mesaj kısa sürede infial yarattı.

İŞLER İYİCE ÇIĞRINDAN ÇIKTI

TikTok'ta işlerin iyiden iyiye çığırından çıktığını gözler önüne seren videoda kadının videoya "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" notunu düştüğü görüldü.

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