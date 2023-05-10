THY 10 bin personel alımı şartları nelerdir, THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları…

THY, yıl içinde 10 bin kişiyi işe alacak. THY (kariyer.thy.com başvuru yap) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 2022 yılında bünyesine 2 bin 577 kişiyi dahil eden şirketin, 2023 içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planladığı belirtildi. Tüm ilanlara ve açık pozisyonlara THY'nin resmi internet sitesi olan "kariyer.thy.com" adresinden ulaşılabilecek. Peki, THY 10 bin personel alımı şartları nelerdir, THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman?

THY 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, THY personel alımı şartları neler? sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Türk Hava Yolları, 2023 yılında 10 bin yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Take-Off JR ve Kabin Memuru alımı yapılacağının açıklanmasının ardından THY 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?

THY personel alımı başvuru şartları nelerdir? Take-Off Jr. nedir?



Yeni mezun veya yakında mezun olacak arkadaşlara, kariyerlerine Türk Hava Yollarında güçlü bir başlangıç yapma imkânı sunarak, havacılık sektörünün rekabetçi, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasının kapılarını aralayan bir yetenek programı.

Take-Off Jr. Programı ile değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan yetenekli ve dinamik arkadaşlarımız, tam zamanlı çalışma düzeniyle büyük ailemizin bir üyesi oluyor.

Kimler başvurabilir?





• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,



• 01.01.1996 ve sonrası doğumlu,



• Lisans son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olan,*Lisans son sınıf öğrencilerinin 2023 Temmuz ayı itibariyle mezun olması beklenmektedir.



*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.

• 100’lük sistemde en az 65, 4’lük sistemde en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,



• İyi derecede İngilizce bilen,



* İngilizce sınavları Türk Hava Yolları AO tarafından yapılacaktır.



• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,



• Daha önce Türk Hava Yolları AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,



• Daha önce Türk Hava Yolları AO veya Türk Hava Yolları AO ‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,



• İletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir.

THY 10 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

• İlanımıza 05.06.2023 Pazartesi günü, saat 23:55’e kadar başvuru yapabilirsiniz.



• Değerlendirme süreci, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, grup mülakatı, kişilik envanteri, İngilizce ve Kurul mülakatlarından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.



• Çalışma yeri İstanbul ve Ankara’dır.



• Çalışma düzeni, normal düzende çalışan birimlerimiz ofisten (esnek saatler ile) çalışmakta olup bazı birimlerimiz vardiyalı düzende çalışmaktadır.

• Tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız “Uzman Yardımcısı” unvanı ile istihdam edilecektir.



• Süreçler ve sosyal imkanlarla ilgili detaylı bilgi almak için kariyer sayfamıza göz atabilir, sorularınızı ÇevİK aracılığıyla sorarak bilgi edinebilirsiniz.



• Yüklenen belgelerin uygunluğu, değerlendirme süreçleri içerisinde kontrol edilecek ve yukarıdaki şartları taşıyan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle şartları belgeleyebilmek için adaylarımızın kariyer portalimizde, “Özgeçmiş Eklentileri” sekmesi üzerinden aşağıda yer alan ve E-Devlet üzerinden alınacak güncel tarihli belgeleri PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.



o Not Dokümü Belgesi (Transkript),



o Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi” seçilmelidir.),



o “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi" (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.).