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Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu'na ilk istifa çağrısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Tanju Özcan, "Sayın Ekrem İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" dedi.

Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
Kamusaati
Kamusaati
28 Mayıs 2023 Pazar 23:28

İkinci turdaki net yenilginin ardından CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'na ilk istifa çağrısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına dakikalar kala, kişisel hesabından "İstifa et, koltuğu derhal İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na devret" çağrısı yaptı. Tanju Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu derhal CHP lideri olsun!

"Sayın Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz.. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İMAMOĞLU derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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