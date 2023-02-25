Tahminleri tutan Naci Görür 3 ilimize dikkat çekti: 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler fay hattı bölgelerinde yer alan diğer illerimize çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, "Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası. Yani 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir." diyerek 3 kente dikkat çekti.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler birçok ilde yıkıma ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Asrın felaketinin ardından bölge beşik gibi sallanırken, gözler ise olası İstanbul depremine ve diğer fay hattının olduğu bölgelere çevrildi.

İZMİR, BİNGÖL VE ERZİNCAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Naci Görür ise katıldığı bir programda, Türkiye'de 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem beklenen illeri paylaştı. "Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor." diyen Görür şöyle devam etti: "İstanbul'un haricinde Kahramanmaraş'ı sayıyorduk. Orası gitti. İki bence Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası. Yani 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

"2145'TE DE 2245'TE DE DEPREM OLSA AYNI KAYIPLARI VERECEĞİZ"

Deprem konusunda bilinçlenmenin eksik olduğunu söyleyen Görür, "Size her şeyim üstüne yemin ederim kalıbımı basarım biz bu kafayla devam edersek 2145'te de 2245'te de deprem olsa aynı insan ve mal kaybını vereceğiz. O yüzden bilim insanları arasındaki tartışmanın medya önünde yapılması; deprem gibi şu an da Türkiye'nin en büyük ulusal güvenlik tehdidi ile baş etmek zorunda olduğu bir ülkede çok yanlış" ifadelerini kullandı.

"BU KESİMLERDE HASSAS OLUNMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Naci Görür, riskli bölgeleri haritada göstererek, "Avrasya ve Anadolu levhası arasındaki sınır boyunca Anadolu göreceli olarak Batı'ya gidiyor. Levha sınırı ve levhalarda hareketli olduğu için arzın içindeki sıcaklık farkıyla burada devam depremler olacaktır. Türkiye'nin en tehlikeli deprem sınırı yaklaşık Karlıova ile Yunanistan'a kadar olan 1650 kilometre… Şimdi ikincisi Doğu Anadolu Fay Hattı'nda ise Bingöl-Karlıova arasındaki alan akademik bir sorun. Arap levhası kuzeye doğru geldiği için orada depremler oluyor. Afrika, Kıbrıs'ın altına daldığı için Akdeniz'de de çok deprem oluyor. Kahramanmaraş'ta olan deprem, enerjisinin bir kısmını güneye doğru verecek. Burada deprem olduğu zaman biz uyardık. Burada iki deprem olunca güneye dikkat dedik. Güneyde Hatay ve Adana havzası var. Hatay'da oldu... Levhanın hareketiyle enerji diğer faylara da transfer edilmiş olabilir. Adana havzasının devamı Kıbrıs'ta sınırlanır. Yedisu fayında, 7 büyüklüğü üstünde deprem olabilir. Çünkü, 1780'li yıllarda 7,4 büyüklüğünde deprem üretmiş. O zamandan beri deprem yok. Üstelik Erzincan depremi oldu ve oraya stres biriktirmiştir. Bu kesimlerde hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"İSTANBUL DEPREMİ BEKLİYORUZ"

Çınarcık bölgesinde de deprem beklediklerini ifade eden Naci Görür, "Kırılma neredeyse kırılmayan yer duruyor. Kırılmayan yeri de kıracak. Özellikle İstanbul'da depremi bekliyoruz. Bunun nedenleri var. Bölge sismik bir boşluk. Bizim yaptığımız bütün araştırmalar Marmara'nın kırılma mecburiyetini gösteriyor. Adalar fayı ve Kumburgaz fayı ya beraber ya da ayrı ayrı kırılacak. Batı Tekirdağ fayının da 1912'de kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da deprem olacak dememizin nedeni bilimsel gerçeklik" açıklamasında bulundu.