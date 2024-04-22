Suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı

Aksaray'da film gibi bir olay meydana geldi. 2. kattaki bir daireye hırsız girdiği haberini alan polis ekipleri, balkona tırmanarak girdikleri evde şahsı suçüstü yakaladı. Ev sahibine ulaşamayan polisler hırsızla birlikte içeride mahsur kalınca, olaya itfaiye müdahale etti.

Aksaray'da 2. kattaki dairenin balkonuna tırmanıp eve giren hırsız, polisin baskını ile odada suçüstü yakalandı. Ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kalan polis ve hırsız, itfaiye merdiveniyle indirildi.

Olay gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek ilk önce 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından sessizce içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B. (40) isimli hırsızı suçüstü yakaladı.

2 KATTA MAHSUR KALDILAR

Kapıdan çıkmak isteyen polis ekipleri, ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ev sahibine ulaşamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evin balkonuna itfaiye aracındaki merdiveni uzattı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri itfaiye merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi.

12 AYRI HIRSIZLIK KAYDI VARMIŞ

Hırsız, polis aracına bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Rıdvan B. isimli hırsızın burada yapılan sorgulamasında 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve yakalama kararı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.