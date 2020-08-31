Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz

Son dakika: Yunanistan'ın silahsızlandırılan Meis Adası'na askeri sevikat yapmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın yolcu gemisiyle Meis Adası'na tam teçhizatlı asker göndermesine çok sert yanıt verdi. Aksoy, "Meis Adası'na Yunan askeri takviyesi gerçek niyetin göstergesi. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif faaliyetlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin basına yansıyan haberler hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır. Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz. "PROVOKASYONUN AMACINA ULŞAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU? Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik arama çalışma faaliyetlerine başlaması Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Bölgede çeşitli provokasyonlara imza atan Yunanistan son olarak sihlandırılması yasak olan Meis Adası'na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı. 28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü. ADADAKİ SİLAHLANMA YASA DIŞI Yunanistan'ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlali anlamına geliyor. Atina yönetimi, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.

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